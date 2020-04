Coronavirus, municipale e carabinieri insieme in aiuto di una coppia di anziani in difficoltà

Una coppia di anziani si rivolge ai Carabinieri che, vista la situazione di difficoltà registrata presso l’abitazione, hanno chiamato la Polizia Municipale. E da qui scatta un sostegno immediato per le prime necessità e la presa in carico dal parte dei Servizi Sociali. La vicenda inizia ieri pomeriggio quando i Carabinieri segnalano alla Polizia Municipale la situazione difficile di una coppia di anziani ultra ottantenni (84 anni la donna e 87 l’uomo ). La coppia si era rivolta ai Carabinieri perché a causa dell’impianto di riscaldamento rotto soffrivano il freddo, chiedendo un aiuto per comprare una stufetta di emergenza. I militari si sono recati presso l’abitazione degli anziani a cui hanno regalato una stufetta di loro proprietà. Una volta in casa l’87enne ha raccontato di non aver niente in frigorifero perché la signora che in precedenza li aiutava a fare la spesa non era più disponibile, aggiungendo anche di avere difficoltà economiche. A questo punto è scattata la segnalazione alla Centrale Operativa della Polizia Municipale che ha contattato telefonicamente gli anziani. Questi hanno raccontato di aver difficoltà ad acquistare il cibo e di aver paura a uscire di casa a causa del contagio da Covid-19. Per l’immediato è stata allertata la Protezione Civile che ha inserito gli anziani nella lista della consegna pasti per la quarantena. Poi dai Carabinieri è stata inviata una relazione del sopralluogo ai Servizi Sociali del Comune che hanno già preso in carico la coppia attivando misure di sostegno continuative.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa