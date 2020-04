Coronavirus, proseguono gli screening nel Pratese

Prosegue la campagna di screening promossa dalla Provincia di Prato insieme ai Comuni dell'area pratese, con la collaborazione della sezione di Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze, del Dipartimento della Prevenzione della AUSL Toscana Centro e della Società della Salute.

Dopo i test effettuati domenica scorsa su oltre cinquanta volontari a Poggio a Caiano e a Vernio, tutti risultati negativi, stamani altri venti volontari delle associazioni e dipendenti comunali dei servizi afferenti alla protezione civile hanno ricevuto il test. Per uno di loro il test sierologico ha dato esito positivo, rilevando tracce anticorpali nel sangue ed è dunque stata attivata la seconda fase della campagna, che prevede l’approfondimento dell’indagine a livello diagnostico per mezzo dell’esecuzione del tampone da parte della Asl, immediatamente informata. Il volontario è in ottime condizioni di salute ed è stato posto in isolamento domiciliare a scopo precauzionale fino al risultato del tampone, unico strumento in grado di rilevare l’eventuale positività al virus.

“Questa campagna di screening sta funzionando - commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – e dimostra di essere in grado di raggiungere in tempi brevissimi l’obiettivo per la quale è stata attuata, quello cioè di fotografare la situazione attuale in maniera estremamente precisa, andando ad intercettare quei casi che necessitano di essere sottoposti ad un accertamento diagnostico e che diversamente non avrebbero ricevuto attenzione, non mostrando sintomo alcuno. Questo significa giocare sullo stesso campo del virus e batterlo sui tempi. Il soggetto in questione infatti – spiega Puggelli – rientra nella casistica di persone sane, in salute e che non mostrando i sintomi del virus non sarebbero mai state poste sotto osservazione. L’approfondimento diagnostico e l’eventuale rilevamento della positività al virus ci permetterà di porre in atto tutte quelle misure di tutela preventiva della popolazione che adesso sono assolutamente necessarie per addentrarci nella cosiddetta “fase due”: cioè l’isolamento precoce di eventuali positivi e la raccolta di dati sulla diffusione del contagio nella cittadinanza pratese.”

I prossimi test saranno effettuati già domani a Carmignano e venerdi a Vaiano, sempre seguendo il criterio dell’esecuzione su persone maggiormente esposte al rischio contagio prima, per allargarsi ad ulteriori fasce della popolazione successivamente.

Fonte: Ufficio stampa