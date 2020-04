Fase 2, Battini (Lega): "Nessun sostegno del Governo a imprese e Partite IVA. Bisogna ripartire"

“Il discorso di Giuseppe Conte si è rivolto a tutti fuorchè ai nostri imprenditori, che da mesi non ricevono alcun sostegno dal Governo.

E’ giusto prendere decisioni tutelando la salute dei cittadini, ma dobbiamo anche pensare alle condizioni in cui ci ritroveremo quando si dovrà ripartire e tutte le imprese dovranno farlo con oltre due mesi di fatturato perso e le varie imposte da pagare. Penso anche a tutti i dipendenti delle aziende ferme, che subiranno gli effetti della reazione a catena tanto quanto i titolari.

L’Empolese-Valdelsa è una zona fondamentale perchè racchiude aziende importanti attive in moltissimi settori, che però sono costrette a rimanere ferme per colpa di chi non si preoccupa della loro situazione. Dal momento che l’ipotesi di un vaccino è ancora remota, dobbiamo darci da fare per far riaprire tutti coloro che sono in grado di farlo.

Rispettando le norme di sicurezza la diffusione del contagio calerà nettamente rispetto a quella dei mesi precedenti.

Un altro grave errore è stato l’annuncio dell’apertura di Bar e Ristoranti senza specificare in che modo saranno in grado di farlo, e quali misure dovranno adottare. Hanno intenzione di distanziare di 2 metri ogni tavolo? Mi auguro di no, ristoranti da 100 coperti rimarrebbero con 30 posti scarsi e sarebbero costretti a tagliare il personale di fronte a degli incassi ridotti. L’ipotesi dei pannelli tra tavolo e tavolo è veramente plausibile? E se sì, la spesa per mettere in sicurezza il proprio locale sarà a carico dei titolari? Di fronte a tutti questi punti interrogativi, non posso che certificare ulteriormente le mancanze di chi da mesi sta gestendo questa crisi avvalendosi unicamente di Decreti al limite dell’incostituzionale. C’è bisogno di risposte immediate prima che sia troppo tardi.”

Vittorio Battini

Consigliere Comunale Lega Salvini- Empoli

Consigliere Regionale ANCI Giovani