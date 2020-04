Fondazione I Care dona buoni per schede Sim e ricariche internet per gli studenti di Fucecchio

La Fondazione I Care di Fucecchio continua la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Montanelli – Petrarca (scuola media) di Fucecchio per l’esercizio delle attività scolastiche.

Nei primi mesi del 2020 sono stati realizzati quattro laboratori didattici sui rischi del gioco d’azzardo patologico (ludopatia); uno di questi ha previsto l’introduzione al gioco degli scacchi nelle prime classi, con la collaborazione dell’Associazione Scacchistica Dilettantistica di Empoli.

Sono stati inoltre realizzati tre laboratori video, rivolti alle terze classi che hanno prodotto tre corti su tre diversi modi di denuncia del fenomeno gioco d’azzardo (realizzati grazie alla collaborazione di Paolo Capezzone ex insegnante appassionato a queste tematiche).

Oggi di fronte al disastro del corona virus che ha provocato uno sconvolgimento della normale attività didattica, trasformando l’attività in classe con la formazione da remoto, cioè a casa con uso del tablet, abbiamo pensato di dare un supporto alla scuola, concordando il nostro intervento.

Molti ragazzi hanno necessità delle SIM per la connessione con i professori, e la Fondazione I CARE ha deciso di donare un pacchetto di buoni spesa per l’acquisto e le ricariche, ritenendo che la formazione scolastica, l’educazione e la cultura siano le basi per una società migliore.

Perché, come ricordava un appello ai giovani di grande intellettuale di cui oggi ricorre l’anniversario della morte in un carcere fascista (27 aprile 1937): “istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza”.

Fonte: Fondazione I Care