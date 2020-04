Fondazione Pisa a sostegno dei buoni spesa per Castelfranco

Fondazione Pisa ha deciso di donare al Comune di Castelfranco di Sotto un contributo di 40.000 euro per integrare le risorse economiche destinate ai buoni alimentari in sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19.

Purtroppo, come già comunicato, il 15 aprile il Comune si era trovato costretto a sospendere le domande di richiesta di buoni spesa a causa dell’esaurimento delle risorse assegnate a Castelfranco dal Governo (85.000 euro).

La cifra donata da Fondazione Pisa - soggetto privato che dal 2000 prosegue l'attività filantropica della Cassa di Risparmio di Pisa- permetterà di garantire una risposta concreta a tutti coloro che hanno presentato domanda per i buoni spesa entro il 15 aprile 2020.

Si precisa che ognuna delle domande presentate (nei tempi indicati) è sottoposta al controllo da parte del Servizio Sociale che ne valuta l’idoneità e ne quantifica il valore a seconda delle necessità e caratteristiche del nucleo familiare in oggetto.

Coloro che risulteranno beneficiari saranno contattati dal Comune e l’erogazione dei buoni spesa avverrà con le stesse modalità della precedente distribuzione: tramite una rete di associazioni di volontariato che porteranno i buoni a casa delle famiglie che ne hanno diritto, senza bisogno di spostarsi.

“Non posso che ringraziare con tutto il cuore Fondazione Pisa, e personalmente il presidente avv. Claudio Pugelli, per la generosa donazione che ha voluto destinare al finanziamento dei buoni spesa del nostro Comune – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . Alla situazione di difficoltà di questo periodo si era andata a sommare una profonda preoccupazione, quella di non riuscire a venire incontro alle necessità di tutti i cittadini, rispondere concretamente ai loro bisogno. In questo modo, grazie all'integrazione di 40mila euro donata da Fondazione Pisa, possiamo essere da supporto a coloro che in questo momento hanno riscontrato gravi perdite economiche”.

Per avere informazioni sulle domande inviate finora, si prega di non chiamare il Comune, ma di inviare una mail all'indirizzo: protocollo@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa