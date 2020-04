Fuori casa senza motivo e recidivi, 52enne sanzionata 5 volte a Montepulciano

I carabinieri della Stazione Forestale di Montepulciano, nell’ambito dello svolgimento dei servizi di ordine pubblico finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, nella località Montecerrone del Comune di Trequanda, in area boschiva, hanno proceduto al controllo di un’utilitaria, a bordo della quale viaggiavano stipati ben 5 uomini, tutti cittadini albanesi residenti nel Comune di Rapolano Terme. Tutti risultavano sprovvisti di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale. Per il guidatore è scattata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro (con sconto del 30% se pagata entro 30 giorni). Nei confronti di un passeggero la sanzione è stata di 746,66 euro, in quanto è risultato essere recidivo poiché già sanzionato in precedenza per lo stesso motivo.

A completamento delle verifiche è poi emerso che il conducente guidava senza patente per non averla mai conseguita. I militari quindi applicavano la connessa sanzione amministrativa pecuniaria di ben 5.110 euro, emergente dal codice della strada, con fermo amministrativo del veicolo per la durata di tre mesi. Nel corso dei controlli, in località Poggio la Sala, nel Comune di Montepulciano, gli stessi militari si imbattevano in una signora di 52 anni ivi residente, che passeggiava lungo la SP 30. La donna non sapeva fornire giustificazioni plausibili alla propria escursione in atto. Dalle verifiche in banca dati sulla persona emergeva che la stessa era già stata sanzionata ben 5 volte in precedenza per il medesimo motivo e le veniva contestata pertanto la recidiva, con sanzione di 746,66 euro.