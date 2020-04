Giornata virtuale dei beni in pericolo, nella 'lista rossa' due strutture in Toscana

Italia Nostra rispetta, come tutti, le disposizione dettate dall’emergenza sanitaria - #iorestoacasa – e quindi la campagna di primavera, dedicata al recupero del nostro Patrimonio Culturale cambia veste: da realizzazione coordinata di manifestazioni su tutto il territorio nazionale, diventa la Giornata virtuale dei beni in pericolo - la Lista Rossa.

Sulla pagina Facebook dell’associazione https://www.facebook.com/ItaliaNostraOnlus/ verranno lanciati decine di post nel primo fine settimana di maggio (il 2 e 3) e per tutto il mese successivo sui tanti beni in pericolo oggetto di azioni di recupero. Un viaggio virtuale alla scoperta di tesori nascosti che necessitano di attenzioni e cura.

In questa campagna, però, Italia Nostra non si limita ad elencare siti in pericolo, ma propone soluzioni per il loro recupero, per contribuire alla ricostruzione non solo materiale, ma anche sociale del Paese.

Intraprendere un vasto programma di restauro e recupero del nostro Patrimonio Culturale potrebbe infatti essere spesa pubblica di qualità, capace di sostenere il settore delle PMI edilizie specializzate. I fondi impegnati nei cantieri gestiti dalle Soprintendenze seppure attualmente contribuiscano in maniera marginale al PIL, sono investimenti da alto valore aggiunto, che impiegano maestranze specializzate, il fiore all’occhiello dell’edilizia. Aumentare tale capacità di spesa potrebbe aiutare il settore edilizio e restituire al Paese un Patrimonio Culturale ben curato, restaurato e recuperato alla fruizione pubblica e al turismo internazionale.

L’Italia ha maestranze nell’edilizia artigianale di altissimo valore e capacità che sarebbe doveroso sostenere attraverso il potenziamento dell’offerta formativa degli Istituti d’Arte e delle Scuole di Mestieri artigiani.

Purtroppo i crolli e i problemi di manutenzione del nostro Patrimonio ottengono sempre le prime pagine dei giornali e poco si sa invece delle tante storie di recuperi splendidi e di ricostruzioni a tempi di record. Basti pensare al Grande Progetto Pompei, finanziato dalla Ue nella programmazione 2014-2020 con 105 milioni, con tante domus messe in sicurezza e restaurate, tutta la rete viaria percorribile e l’avvio di nuovi scavi vicino alla necropoli. Oppure, la ricostruzione in tempi record della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano, annunciata in questi giorni e realizzata grazie alle positive sinergie tra il Vicariato, la Soprintendenza e le maestranze qualificate (inaugurazione e apertura saltate a causa del Coronavirus). Non ci mancano le capacità, bisogna solo crederci.

Italia Nostra vuole, come sempre, collaborare al dibattito nazionale indicando un percorso virtuoso e sostenibile, mettendo al centro di ogni azione quello che tutto il mondo ci invidia: la bellezza.

Sarà un modo per scoprire non solo una parte del nostro Patrimonio Culturale, ma anche il grande lavoro dei volontari di Italia Nostra e magari iscriversi a Italia Nostra: partecipare alle nostre attività è un modo per impegnarsi fattivamente per il bene comune.

Tra questi due beni in Toscana

CHIESA di SAN NICOLO' - San Piero In Campo, Isola d’Elba - LI - edificio di culto

Problemi nel tetto, umidità diffusa nella chiesa, pericolo per gli antichi affreschi. Nel vasto e articolato panorama dell’edilizia religiosa medievale all’Isola d’Elba questa chiesa occupa un posto di assoluto rilievo. La contrassegnano in tal modo innanzitutto le sue due absidi che, identiche tra loro e corrispondenti ad altrettante navate, implicano un principio di fondazione, non ravvisabile nelle restanti chiese bi - absidate della Toscana, tutte di origine mono - absidale e modificate per addizione. La sua valorizzazione, come auspicata da Italia Nostra, potrà mettere in evidenza la ricchezza culturale delle realtà periferiche toscane.

MULINO E CARTIERA A LE VENE DI ONCI - Colle Val d’Elsa - SI - Archeologia industriale

A differenza dei numerosi opifici idraulici che fino a pochi decenni fa contrassegnavano il panorama urbano di Colle di Val d’Elsa, quelli delle Vene non sono stati interessati da trasformazioni significative o riconversioni ad altri usi e costituiscono ancora una preziosa testimonianza della peculiare economia colligiana. Il recupero dei due fabbricati andrebbe a costituire il primo modulo di un processo di recupero più ampio, da estendere fino al fiume Elsa e alle vicine sorgenti delle Caldane, così da configurare l’auspicato Parco delle sorgenti” che, insieme al SentierElsa, il percorso attrezzato che si sviluppa lungo il tratto urbano del fiume, e al recupero delle antiche gore di Colle, può dar luogo ad uno straordinario Parco delle acque, lambito della via Francigena.

Elenco beni ordinati per provincia

1. ROCCA MONTEVARMINE, Fermo (AP), Castello/Fortificazione

2. VILLA GIUSTINIANI e IPOGEO, Quartiere San Pasquale, Bari (BA), Villa e Ipogeo

3. GRANAIO DI VILLA BUZZATI, Belluno (BL), Villa

4. CANALE NAVILE DI BOLOGNA, EDIFICI E CONCHE DI NAVIGAZIONE , Bologna, Castelmaggiore, Bentivoglio, Malalbergo (BO), Archeologia industriale

5. VILLA ALDINI, Bologna (BO), Villa

6. MONUMENTO a GIOSUE' CARDUCCI, Bologna (BO), Statua/Monumento

7. LANIFICIO MARTINO, Sepino (CB), Archeologia industriale

8. ABBAZIA DELLA FERRARA, Vairano (CE), Complesso religioso

9. CASTELLO di GORZEGNO, Gorzegno, (CN), Castello/Fortificazione

10. PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI, Sibari (CS), Sito archeologico

11. PALAZZO DEL MERENDA , Forlì (FC), Palazzo/Biblioteca

12. EREMI DI PULSANO, Monte S.Angelo (FG), Archeologia rupestre

13. PONTE ROMANO DI PALINO, Sant’Agata di Puglia (FG), Area archeologica

14. BORGO GIARDINETTO, Orsara di Puglia (FG), Borgo/Centro storico

15. STEMMA MONUMENTALE DI CARLO V, Crotone (KR), Fortificazioni e Monumento

16. CHIESA di SAN NICOLÒ, San Piero In Campo, Isola d’Elba (LI), edificio di culto

17. VILLA CAETANI E IL SUO GIARDINO, Borgo di Fogliano (LT), Villa e parco

18. CHIESA DI SAN MAURIZIO, Mantova, (MN), Edificio di culto

19. EX ALBERGO SAN MARCO, Piacenza (PC), Edificio residenziale

20. CHIESA SCONSACRATA DI SAN DIONIGI, Mortara (PV), Edificio di culto

21. SUPERCINEMA ORCHIDEA DI REGGIO CALABRIA, Reggio Calabria (RC), Sala cinematografica

22. GROTTA DEL MONASTERO SS CATERINA E BARBARA , Santarcangelo di Romagna (RN), Complesso religioso

23. MULINO E CARTIERA A LE VENE DI ONCI, Colle Val d’Elsa (SI), Archeologia industriale

24. CHIESA DI SAN GIORGIO, Tellaro, Lerici (SP), Edificio di culto

25. MEGARA HYBLAEA, Augusta (SR), Area archeologica

26. BASILICA DI SAN SEBASTIANO, Melilli (SR), Edificio di culto

27. EX CONVENTO DI SAN GIACOMO IN SAVONA, Savona, loc.Valloria (SV), Edificio di culto

28. VILLA ZANELLI, Savona (SV), Villa

29. MURA DI AMELIA, Amelia (TR), Fortificazioni

30. PINETA di LIGNANO SABIADORO, Lignano Sabbiadoro (UD), Ecosistema forestale

31. CASCINA del PIANO GRANDE, Fondo Toce, Verbania (VB), Archeologia rurale

32. BORGO LERI CAVOUR, Trino (VC), Borgo

33. LAGUNA DI VENEZIA, Venezia (VE), Ecosistema lagunare

34. PORTA SANTA CROCE, Vicenza (VI), Fortificazione

35. VILLA PULLE' E IL SUO PARCO, Chievo (VR), Villa e parco

36. VILLA ZAMBONI, Valeggio sul Mincio (VR), Villa

37. TORRE DI CALA DOMESTICA, Buggerri (CI), Fortificazioni

38. TORRE DI COLUMBARGIA , Tresnuraghes (OR), Fortificazioni

39. TORRE DI ISCHIA RUJA, Tresnuraghes (OR), Fortificazioni

40. TORRE DI SEU, Cabras (OR), Fortificazioni

41. STAZIONE SEGNALI DI CAPO SPERONE, Sant’Antioco (CI), Archeologia industriale

42. STAZIONE DI VEDETTA DI MARGINETTO, La Maddalena (SS), Archeologia industriale

43. STAZIONE SEMAFORICA DI CAPO FERRO, Arzachena (SS), Archeologia industriale

44. STAZIONE DI VEDETTA DI CAPO FIGARI, Golfo Aranci (SS), Archeologia industriale

45. STAZIONE SEGNALI DI PUNTA FALCONE, Santa Teresa di Gallura (SS), Archeologia industriale

