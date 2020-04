Mascherine, domani parte la seconda consegna a domicilio a Montemurlo

Dopo la consegna dell'ultimo quantitativo necessario alla completa copertura delle necessità del territorio, a Montemurlo oggi pomeriggio è terminato l'imbustamento dei 7400 kit da 5 mascherine, che da domani 29 aprile saranno recapitati nelle buche delle lettere delle case dei montemurlesi. In questi giorni si sono occupati del confezionamento delle mascherine, distribuite dalla Regione Toscana, i dipendenti comunali e gli assessori della giunta comunale. In tutto sono state gestite 37 mila mascherine, che da domani saranno consegnate a domicilio.

Ancora una volta la protezione civile comunale sarà coadiuvata nella consegna dalle associazioni del territorio che già prima di Pasqua avevano effettuato la consegna: Aido Montemurlo, Arci, Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Montemurlo, Gruppo Alpini Montemurlo, Avis Comunale Montemurlo, Associazione " Il Borgo della Rocca", Gruppo Storico Montemurlo, Cisom - Gruppo Montemurlo, Confraternita di Montemurlo, Confraternita di Oste, Pubblica Assistenza "L'Avvenire" - Sezione Oste, Vab Montemurlo, LeoClub Montemurlo.

« Le mascherine sono un dispositivo di protezione molto importante che dovremo imparare a usare anche durante la fase due- spiega il sindaco Simone Calamai - L'uso responsabile delle mascherine e il distanziamento sociale rappresentano le uniche possibilità di fermare l'epidemia. Con la consegna a domicilio arriviamo nelle case di tutti i montemurlesi ed ancora una volta vorrei ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili per l'imbustamento e la consegna».

Come sempre per eventuali disguidi nella consegna delle mascherine, i cittadini possono far riferimento al numero della protezione civile comunale tel. 0574-558446

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa