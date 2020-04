"Pizzeria e toelettatura chiuse, nessun aiuto": lo sfogo di una imprenditrice di zona

"Ho due attività, non ho ricevuto i soldi promessi, che devo fare?". Arriva da una lettrice dell'Empolese Valdelsa questa fatidica domanda. La donna, che ha interessi pure nella Zona del Cuoio, ha deciso di rendere pubblico il suo sfogo.

"Ho una pizzeria e una attività di toelettatura, entrambe chiuse dall'ultimo decreto. I 600 euro promessi non sono ancora arrivati. Il mio conto è alle Poste e non accettano le domande del 'decreto liquidità', mentre le altre banche accettano solo quelle dei propri clienti. Per ora nessuno ha fatto niente per aiutarmi" ha continuato.

La segnalazione della lettrice è andata avanti: "La pizzeria ha 40 posti, ma con le nuove regole ci entreranno 7 persone, è un dramma. La toelettatura non crea assembramenti, si svolge su prenotazione e senza contagi. I cani poi sono immuni". In conclusione: "Chi è che deve aiutarmi seriamente? Qui si rischia il collasso".