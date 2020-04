Alloggi Erp, Barberino risponde all'emergenza post-terremoto

Fino a venerdì 8 maggio 2020 ore 12.30 è possibile presentare richiesta per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), per i nuclei familiari non assegnatari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso agli alloggi ERP e che necessitino di risolvere il proprio disagio abitativo derivante dall'evento sismico del 9 Dicembre scorso.

Il bando è valido solo per l’anno 2020 e fa di uno dei suoi punti cadine, il fine di rispondere all’emergenza abitativa determinata dal sisma del 9 dicembre 2019, che ha comportato l’inagibilità di immobili su tutto il territorio comunale e costretto numerosi nuclei familiari a trovare sistemazioni provvisorie alternative alla propria abitazione.

Il Comune di Barberino ha deciso di destinare a questa emergenza la percentuale massima del 40% degli alloggi disponibili per il 2020, come prevede la legge regionale, attraverso uno specifico atto di giunta in cui si è stabilita anche la durata massima di due anni per l’utilizzo agli assegnatari, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria.

La richiesta deve essere presentata unicamente utilizzando la modulistica predisposta dal Comune scaricabile dal sito web www.comunebarberino.it, oppure telefonando al numero 055/8477287 per prendere appuntamento per il ritiro della modulistica presso l’attuale sede del Comune posta in Piazza Cavour, 36.

Le richieste, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate della necessaria documentazione prevista nell’avviso, nonché l’indicazione dell’indirizzo al quale devono essere trasmesse tutte le comunicazioni relative. Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente e apposta una marca da bollo di 16,00€.

Le richieste potranno essere presentate entro le 12 e 30 di Venerdì 8 Maggio al Settore Servizi al Cittadino tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo previo appuntamento (telefonando ai seguenti numeri: 055/8477253-255).

“Il fine e le modalità d questo nuovo bando di assegnazione ERP – commenta il Sindaco di barberino Giampiero Mongatti – sono il frutto di un cospicuo lavoro effettuato negli scorsi mesi, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Un’operazione fatta con l’impiego di risorse ERP straordinarie (ovvero senza utilizzare quelle destinate alla manutenzione degli alloggi popolari dei prossimi anni) che hanno permesso, insieme al lavoro degli uffici ed alla disponibilità di Lode e Casa Spa, di destinare parte degli alloggi all’emergenza grazie ad interventi massicci e mirati”

Fonte: Comune di Barberino di Mugello