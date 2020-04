Arrivano 10mila dalla Fondazione CRSM per le famiglie di Palaia in difficoltà

"La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, accogliendo la richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha donato un contributo di 10.000 euro che andrà a rafforzare il fondo per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Esprimo gratitudine a nome di tutta la nostra comunità per questo generoso gesto di attenzione che consentirà a molte persone bisognose di affrontare le spese di prima necessità. Un ringraziamento sincero a tutta la Fondazione, a partire dal suo Presidente Antonio Guicciardini Salini, che ha ancora una volta dimostrato di essere concretamente vicina al territorio".

Marco Gherardini, sindaco di Palaia