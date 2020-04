Cade mentre pota un albero, morto nel Grossetano

Incidente mortale sul lavoro a Torniella di Roccastrada , in provincia di Grosseto. Un uomo di 47 anni è precipitato dal cestello da un'altezza di cinque metri mentre stava potando un albero. L'uomo, titolare di una ditta di giardinaggio e movimento terra, era in un terreno privato dopo essere stato chiamato dal proprietario per sistemare e potare degli alberi. Dopo essere precipitato è morto subito. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini, il 118 e anche i medici della Asl della medicina del lavoro.

