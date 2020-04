Cartelli ingiuriosi contro l'Anpi nel Giorno della Liberazione a Montopoli, la solidarietà del PD locale

In occasione della celebrazione del 75° anniversario della Liberazione, alcuni ignoti hanno deliberatamente affisso in alcuni luoghi simbolo del martirio antifascista, fra cui il Sacrario di San Sebastiano dove riposano i resti del partigiano Loreno Santini, ed i paraggi del cippo dedicato al sindacalista Alvaro Fantozzi, alcuni ingiuriosi cartelli che oltraggiavano l'ANPI, la principale associazione italiana impegnata nella valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta partigiana.

Un'azione di cattivo gusto, in barba alle disposizioni sul divieto degli spostamenti, condotta da veri vigliacchi che agiscono di nascosto.Da uomini senza onore.Siamo grati alla sezione ANPI di Montopoli – San Miniato “Serafino Soldani” peraver deciso di aspettare solo questa mattina a rendere pubblica questa nefandezza denunciandola, negando così ai responsabili la soddisfazione di sporcare i festeggiamenti per la giornata del 25 Aprile. Purtroppo questi atti ci insegnano che non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo tenere sempre viva la memoria di ciò che è stato affinché non si ripeta.

Fonte: PD Montopoli in Val d'Arno