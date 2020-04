Coronavirus, 44 nuovi casi nell'Asl Toscana Centro. Sono 9 i morti

Sono 44 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 9 decessi (7 in provincia di Firenze,1 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia). Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

33 casi in provincia di Firenze, di cui 4 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 1

Calenzano: 1

Firenze: 20

Pontassieve: 3

Reggello: 1

San Casciano Val di Pesa: 1

Scandicci: 1

Sesto fiorentino:1

4 casi nella zona empolese

Capraia e Limite:1

Empoli: 1

Gambassi Terme: 2

1 caso in provincia di Pisa

Santa Maria a Monte: 1

2 casi in provincia di Prato

Carmignano: 1

Prato: 1

7 casi in provincia di Pistoia

Agliana: 3

Monsummano Terme: 2

Pescia: 1

Pistoia: 1

1 caso fuori provincia

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi