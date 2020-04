Dpcm, da Confesercenti Scandicci un appello delle imprese del territorio

Dopo la grande delusione legata all’ultimo DPCM che, nonostante le numerose sollecitazioni del mondo delle imprese, non ha tenuto conto né della necessità di una immediata riapertura in sicurezza di tutte le attività, in particolare del commercio al dettaglio di vicinato e dei servizi e nemmeno di un intervento economico significativo a sostegno di un mancato incasso totale per 2 mesi e da una, sicuramente lenta, ripresa delle vendite, le imprese del territorio hanno alzato la voce.

Alcuni imprenditori di Scandicci tra cui Vittoriano Farsetti presidente del Consorzio del Centro Commerciale Naturale Scandicci Città Futura, Ugo Cardella ex presidente Confesercenti e altri a loro vicini come Roberta Paoletti, Lorenzo Armati, Fabrizio Pisani, hanno realizzato un documento con delle richieste di aiuto ben precise per evitare che i negozi di vicinato e le attività su area pubblica chiudano definitivamente trascinando Scandicci ad un degrado irreversibile. Hanno chiesto alle associazioni di categoria del territorio di sostenere queste loro giustissime istanze e Confesercenti ha subito risposto a sostegno, anche perché fra loro ci sono molti suoi associati e perché lo slogan Confesercenti “se vive il commercio vive la città” mai è stato più vero come in questo momento.

Daniele Spinelli, Presidente Confesercenti Scandicci ha dichiarato “ho subito sposato l’iniziativa e auspico che ci possa essere un ripensamento da parte del Governo che, quanto meno, tenga conto delle differenti realtà regionali. Restando in attesa dei prossimi provvedimenti economici, invitiamo le imprese del territorio ad aderire ad un vero e proprio appello che rivolgiamo a tutto il mondo delle imprese”.

Confesercenti Scandicci si fa portavoce delle numerose sollecitazioni pervenute ed invita le imprese del commercio e dei servizi ad aderire all’appello (allegato) al Premier Conte e al Governatore della Toscana Rossi.

Per Francesco Chini, Responsabile Confesercenti Area Metropolitana “si tratta di richieste chiare rivolte alle Istituzioni e alla Politica, e confidiamo che siano ascoltate. I nostri presidenti dell’area metropolitana hanno chiaramente aderito e si stanno facendo portavoce nei confronti dei nostri associati, con i Centri Commerciali Naturali dell’area e con il mondo delle imprese in generale. Sosteniamo con forza questa iniziativa che va nella direzione di tutte quelle già intraprese da Confesercenti in questi mesi. Pertanto – conclude Chini – invitiamo tutte le imprese ad aderire all’appello ribadendo che la nostra Associazione è a disposizione di TUTTE le imprese”.

