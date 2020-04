Eike Schmidt: "Firenze e la Toscana siano modello per un nuovo turismo slow"

La proposta per un turismo "lento"

"Voglio lanciare un appello: Firenze e la Toscana possono diventare il nuovo modello del turismo slow. Sarebbe una prospettiva da sperimentare nei prossimi mesi, di concerto con le varie istituzioni e categorie interessate, per creare programmi di viaggi e di visite che offrano un’esperienza migliore, lontana dallo stile 'selfie e fuggi' di questi ultimi anni. Non deve essere necessariamente un’offerta più costosa –il binomio qualità-prezzo gonfiato è da sfatare – ma dobbiamo sperimentare una formula nuova di turismo, che da un lato renda le persone più ricche culturalmente, dall’altro tuteli e rispetti l'ambiente. Il binomio dovrebbe essere, semmai, cultura-ecologia, nel rispetto della città e del paesaggio".

Lo ha detto oggi il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, intervenendo a 'Destination Talks', confronto in diretta su YouTube sul tema del turismo a Firenze organizzato da Destination Florence Convention & Visitors Bureau, al quale hanno preso parte, oltre ad operatori del settore, anche gli assessori al turismo del Comune di Firenze Cecilia del Re e della Regione Stefano Ciuoffo.

"Dobbiamo concepire offerte di qualità, sperimentando anche nuovi metodi di fidelizzazione dei visitatori, e aprire anche a interessi trasversali", ha aggiunto Schmidt, che appoggia completamente la proposta di creare "pacchetti integrati", nei quali siano coinvolti più soggetti: musei, alberghi, enti pubblici, e altro ancora.

Turismo di prossimità e percorsi tematici

Nell’incontro si è parlato anche del “turismo di prossimità”, che porta a conoscere meglio il territorio e a coinvolgere i “vicini di casa” in una rete di itinerari. In questo senso, Schmidt ha proposto di variare le tematiche dei percorsi, portando l’attenzione per esempio sui luoghi di Galileo Galilei e di altri personaggi della storia toscana; anche sui Medici, “bisognerebbe variare la prospettiva partendo non dagli Uffizi, ma da San Marco, dove non solo si trovano le origini del mecenatismo mediceo ma del Rinascimento stesso". Secondo il direttore degli Uffizi sarebbe da valorizzare, in prospettiva, il "turismo interregionale, specie tra regioni limitrofe, con la creazione di itinerari ad hoc: per esempio sulle orme di San Francesco tra Umbria, Lazio, Toscana. Ma anche viaggiando tra la Toscana e le Marche, possiamo seguire a ritroso la storia di una larga parte delle collezioni fiorentine, arrivate da Urbino nel ‘600 grazie a Vittoria della Rovere, che ha portato in dote un’impressionante quantità di capolavori, oggi tra i più ammirati agli Uffizi e a Pitti".

Guide turistiche di qualità

Schmidt ha infine affrontato il tema delle guide turistiche: "in questo campo - ha detto - abbiamo visto in passato una liberalizzazione selvaggia delle licenze, spesso “comprate” in paesi dove non vigono i nostri criteri di selezione. Il risultato è una qualità talvolta bassa se non addirittura deludente, e una inaccettabile competizione sui prezzi. È uno scandalo invece che guide turistiche qualificate talvolta vengano pagate meno di 100 euro l'ora. Non credo nell'economia al ribasso, ma nella congruità dei prezzi. Gli sconti hanno senso se fanno parte di una strategia. Lo sconto ad ogni costo invece serve solo a peggiorare la qualità della visita che si offre al pubblico".