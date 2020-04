Fase-2, riapertura parziale dei cimiteri a Castelfiorentino

Resoconto diretta “social” di martedì 28 aprile

Applicazione del “buon senso” nei nostri spostamenti, senza cercare escamotage per aggirare le norme, mantenendo la consapevolezza che non è il momento del “bomba libera tutti”. Ma anche azione propositiva da parte di alcuni settori legati al commercio e artigianato (parrucchieri, negozi di abbigliamento) affinché tramite un “protocollo” di misure da adottare nella gestione della propria attività – con il sostegno degli undici sindaci dell’Unione - si possa far pervenire alla Regione Toscana una proposta seria, che potrebbe essere anche presa in considerazione.

E’ questo, in estrema sintesi, il nucleo forte dell’intervento di ieri sera da parte del Sindaco, Alessio Falorni, che ha tenuto come di consueto (da quando è iniziata la fase dell’emergenza) la sua diretta “social”.

Esaminiamola nei dettagli

UNIONE DEI COMUNI - I Sindaci dell’Unione adotteranno una linea comune sull’interpretazione delle norme contemplate dal decreto che inaugura la cosidetta “fase due”.

COMMERCIO E PARRUCCHIERI/ESTETISTE – I Parrucchieri si sono messi insieme per lavorare a un protocollo che contempli norme vincolanti nella gestione della propria attività da sottoporre – con il sostegno dei Sindaci – al Presidente della Regione Toscana, al fine verificare se ci sia la possibilità di consentire un’apertura prima del 1 giugno. “Non possiamo fare promesse, ma cercheremo di aprire un confronto con la Regione” ha assicurato il Sindaco, che ha Invitato i commercianti di alcune categorie (es: abbigliamento) a fare altrettanto.

ASPORTO RISTORANTI – Dal 4 maggio sarà consentito in tutti i locali fare attività a domicilio e da asporto, rispettando la precondizione della prenotazione (bibite consentite nell’asporto)

ATTIVITA’ MOTORIA/PASSEGGIATE – Il presidente della Regione Toscana sta per emanare un provvedimento chiarificatore nel quale preciserà che l’attività motoria deve comunque ricadere all’interno del territorio comunale. Quindi: si alle passeggiate immerse nella natura, ma solo se all’interno del proprio Comune.

CIMITERI – Saranno chiusi tre giorni su sette (martedì, venerdì e domenica). Gli altri giorni saranno aperti dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.000 con la supervisione esercitata dalle associazioni di volontariato. Importante: la visita al cimitero non deve rappresentare un pretesto per andare a fare comunella o chiaccherare. Sarà inoltre possibile recarsi a un cimitero del comune limitrofo se motivato dalla necessità di andare a trovare un proprio caro.

PESCA – Conferma che la stessa Federazione della Pesca ha indicato che non è equiparabile ad attività motoria. Al momento non è consentita: è tuttavia aperto un confronto a livello nazionale.

ISOLE ECOLOGICHE – Attualmente sono chiuse. C’è un confronto con ALIA per cercare di riaprire alcuni servizi. Il 1° maggio la raccolta dell’organico sarà differita al giorno dopo.

FUNERALI – Dal 4 maggio saranno consentiti

PARCHI – In tutta l’Unione dei Comuni saranno riaperti i giardini e le aree pubbliche, ad esclusione delle aree gioco (come previsto da decreto) . Qualora non sia possibile assicurare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, i Sindaci si vedranno costretti a chiuderli di nuovo.

SECONDE CASE – Non si può andare alle seconde case, se non per quei motivi di urgenza e necessità già contemplati nella fase 1.

RAMADAN – Il Sindaco rende noto di aver comunicato al presidente della comunità islamica il divieto di assembramenti e della preghiera collettiva. Avranno la possibilità di far entrare nei locali dove si svolge la preghiera collettiva SOLO una persona per fare la chiamata alla preghiera e niente di più. La preghiera sarà svolta in modalità telematica.

SITUAZIONE CONTAGI – Calo complessivo dei casi positivi, anche in Toscana (-100). In calo i posti occupati nelle terapie intensive. Nell’Empolese Valdelsa abbiamo avuto 2 casi positivi in più, uno a Montelupo Fiorentino e uno a Capraia e Limite

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa