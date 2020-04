Il Montelupo Fiorentino Film Festival e Tele Iride presentano una rassegna inedita di documentari

L’emittente toscana Tele Iride e il Montelupo Fiorentino Film Festival hanno stretto una collaborazione per la riproposizione televisiva di alcuni dei documentari pervenuti negli anni alla rassegna cinematografica.

Dal 1° maggio fino al 30 giugno il palinsesto dell'emittente regionale toscana si arricchirà quindi dei preziosi contenuti forniti dal Montelupo Fiorentino International Independent Film Festival, una manifestazione che, giunta alla quinta edizione nel 2019, ha dato risalto a centinaia di opere provenienti dall'Italia e dal mondo.

La selezione è stata curata personalmente dal fondatore della manifestazione Lorenzo Ciani.

Con questa iniziativa Tele Iride e il MIIFF vogliono essere a fianco del pubblico, fornendo in questo periodo di quarantena informazione e intrattenimento attraverso 20 titoli selezionati per la loro valenza culturale. Se il virus ha costretto la popolazione tra le mura domestiche, questi 20 titoli possono rappresentare una finestra sul mondo per tutta l'utenza televisiva, oltre che un segnale di vita e di speranza per un settore come quello audio/visivo, colpito duramente dalla pandemia di COVID-19.

Il calendario della messa in onda dei documentari, sarà annunciato ogni giorno attraverso l’emittente (canale 96 del DT) e sarà consultabile sui canali social dell’emittente (Facebook, Twitter, Instagram).

La preparazione per la sesta edizione del Montelupo Fiorentino Film Festival intanto prosegue, con il bando di selezione aperto per ricevere opere di autori indipendenti da ogni parte del mondo. Il bando si chiuderà il 23 di settembre, tutte le info per partecipare alla selezione sul sito montelupofilmfest.com

