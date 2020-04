Leggerissimo, episodio XXIV: la prole

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

La ventiquattresima puntata è andata in onda in forma speciale e ridotta. Solo la prima parte di consigli, ma con figli e figlie come filo conduttore: si parla di Un'altra parte del mondo di Massimo Cirri e di La figlia di Clara Uson. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 4 maggio (potrebbero esserci variazioni a causa del Covid-19). Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti