Mazzeo: "Allargare norme per l'accesso alle borse di studio universitarie"

Abbassare il numero di crediti universitari per ottenere la borsa di studio o allungare i tempi per poterli conseguire rispetto alla normativa attuale. E’ la doppia richiesta che arriva dal consigliere regionale PD Antonio Mazzeo alla vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni.

“I nostri studenti universitari stanno già vivendo un momento di straordinaria difficoltà – spiega Mazzeo - e la normativa attuale, di competenza nazionale, fissa limiti stringenti per poter accedere alle borse di studio. Se il governo non interverrà per rimodularla, chiedo che la Regione Toscana si attivi in autonomia e fissi, insieme all’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nuove modalità per permetterei poterci accedere a chi lo merita e ha condizioni patrimoniali che ora saranno di maggiori difficoltà. Mai come adesso, infatti, diventa fondamentale per tantissime famiglie poter sapere di godere di un sostegno economico per permettere ai loro figli di poter proseguire nel loro percorso di studi universitari”.

Fonte: Ufficio Stampa