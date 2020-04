Mercati al via nell'Empolese Valdelsa, concessi solo generi alimentari

Da sabato 2 maggio su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa torneranno i banchi dei generi alimentari.

Al momento si tratta della vendita dei soli prodotti del settore alimentare, con il divieto di somministrazione, sia per i mercati settimanali che per quelli rionali e per i cosiddetti posteggi alimentari.

Necessario rispettare le disposizioni indossando la mascherina protettiva, i guanti e osservando la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri. Ciascun proprietario di banco alimentare è inoltre tenuto a rispettare e far rispettare le misure per mantenere il distanziamento sociale e garantire il dispenser di gel disinfettante. Poichè tutto deve svolgersi secondo i protocolli di sicurezza ciascun Comune, per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole, ha previsto controlli durante le ore di mercato.

Vista la ripresa dei mercati si fa presente che nei parcheggi adibiti a questo scopo torneranno ad essere in vigore i divieti di sosta. Di seguito le prossime riaperture Comune per Comune per precisare non solo il Calendario settimanale ma anche alcune variazioni di luoghi laddove necessario, in virtù del posizionamento dei banchi che deve osservare misure precise di distanziamento. Diversamente, dove non specificato, luoghi e orari di mercati settimanali, rionali e posteggi alimentari restano invariati con il seguente calendario di riaperture.

Capraia e Limite: da lunedì mattina 4 maggio a Capraia Fiorentina; da mercoledì mattina 6 maggio a Limite sull’Arno.

Castelfiorentino: da sabato mattina 2 maggio piazza Gramsci; da martedì pomeriggio 5 maggio via Bustichini.

Cerreto Guidi: da sabato mattina 2 maggio piazza Belvedere capoluogo; da sabato mattina 2 maggio piazza Guido Rossa a Stabbia.

Certaldo: da sabato mattina 2 maggio piazza Boccaccio; da mercoledì 6 maggio viale Matteotti; da venerdì 8 maggio piazza Pertini.

Empoli: da lunedì 4 maggio riprendono i mercati rionali; da giovedì 7 maggio mercato settimanale zona sportiva.

Fucecchio: da martedì mattina 5 maggio San Pierino; da mercoledì mattina 6 maggio Fucecchio capoluogo; da giovedì mattina 7 maggio Ponte a Cappiano; da venerdì mattina 8 maggio Largo Cellini; da sabato pomeriggio 9 maggio Galleno.

Gambassi Terme: da martedì 5 maggio piazza G. di Vittorio.

Montaione: da venerdì 8 maggio piazza Gramsci capoluogo.

Montelupo Fiorentino: da sabato mattina 2 maggio capoluogo piazza Lina Paci e in piazza dell’Unione Europea; da martedì mattina 5 maggio Fibbiana.

Montespertoli: da lunedì 4 maggio a San Quirico in Collina; da martedì 5 maggio mercato nel capoluogo; da giovedì 7 maggio Piazza Unità d'Italia; da sabato 9 maggio mercato agricolo nel capoluogo e mercato rionale Piazzale Caduti nei lager.

Vinci: da lunedì pomeriggio 4 maggio Spicchio-Sovigliana; da mercoledì mattina 6 maggio Vinci; da sabato mattina 9 maggio Vitolini.

Fonte: Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa