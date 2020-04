MIMI No Profit Association, donazioni per l’Ospedale di Pescia

Il grande cuore della Valdinievole ha permesso di dotare l'Ospedale di Pescia (PT, Az. USL Toscana Centro) di un elevato numero di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario.

La raccolta fondi, promossa dalla nostra associazione "MIMI Association - Montecatini Interactive Medicine International Association - No Profit Organization A.N.P.", ha innescato infatti un'immediata ed efficacissima catena di solidarietà che ha permesso in pochissimi giorni di raccogliere oltre 7000€ grazie a singole donazioni e alla campagna sulla piattaforma "GoFundMe" promossa dal gruppo "Benessere a Casa" a favore della nostra Associazione.

Tutti i fondi raccolti sono stati immediatamente impiegati per l'acquisto di oltre 1500 mascherine FFP2, 5000 guanti in nitrile e 100 tute protettive a rischio biologico, che sono state consegnate alla Direzione Sanitaria del P.O. Ss Cosma e Damiano nei giorni scorsi.

La "MIMI No Profit Association" è nata da idea del Prof. Andrew K Burroughs con l'intento primario di supportare progetti formativi e Borse di Studio per giovani medici italiani ed è promotrice, insieme alla Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO), di un progetto formativo denominato "Andrew Burroughs Fellowship" indirizzato a giovani gastroenterologi italiani per realizzare un progetto di ricerca clinica in malattie di fegato presso il Royal Free Hospital di Londra.

Tale progetto ha portato splendidi risultati con la prima assegnataria della Fellowship, la Dr.ssa Elena Buzzetti, con moltissime pubblicazioni scientifiche di grande importanza, culminate con le Linee Guida di trattamento della Epatite B pubblicate nella Cochrane Library (riferimento mondiale della medicina basata sull’evidenza), che citano il progetto formativo promosso da AIGO e MIMI.

"In questa situazione di emergenza, considerando la perdurante carenza su base nazionale di dispositivi di protezione individuale, abbiamo deciso di farci promotori di una raccolta fondi allo scopo di supportare tutti i colleghi e gli operatori sanitari del nostro Ospedale, condividendo il piano di azione in base alle reali necessità con la Direzione Sanitaria e nel rispetto dello Statuto della MIMI No Profit che prevede Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria e attività di Beneficenza.

Ci associamo alle parole del Direttore Sanitario del P.O. Ss. Cosma e Damiano di Pescia, Dr.ssa Sara Melani, per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato con una azione corale, immediata, ed efficace di donazione volontaria.

È ovviamente nostra intenzione continuare l'attività di supporto intrapresa per cui alleghiamo i dati bancari per chi volesse aiutarci nell’intento".

MIMI A.N.P

Iban IT69 C 05387 13800 0000 0222 1815

BANCA Popolare Emilia Romagna - Sede di Pistoia

Fonte: Ufficio stampa