Misericordia di Santa Croce ringrazia la Fondazione CRSM per il contributo alle attività Covid-19

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Croce sull’Arno ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per un importante e significativo contributo che sarà utilizzato per garantire i tanti servizi sul territorio svolti ogni giorno a favore della popolazione. Al Presidente della Fondazione Antonio Salini Guicciardini e agli organi di gestione va dunque la più profonda gratitudine del Magistrato della Misericordia e del suo governatore Alessandro Marconcini per l’attenzione rivolta al mondo del Volontariato.

Fonte: Misericordia di Santa Croce sull'Arno