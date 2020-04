Nuove scuole a Montespertoli da 12 milioni di euro, ok al progetto preliminare

Nel corso dell’ultima seduta della Giunta Comunale, svoltasi giovedì 29 aprile, l’Amministrazione guidata da Alessio Mugnaini ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica del nuovo Polo Scolastico del capoluogo, che sorgerà nell’area di Via dello Schiavone e che comprenderà – almeno per questa fase della progettazione – la scuola primaria (9 milioni di euro), la scuola dell’infanzia e la sede dell’Istituto Comprensivo (3 milioni di euro). Tali progetti sono integrati con la progettazione già esistente sulle urbanizzazioni viarie della zona, che impattano per quasi 2 milioni di euro sul bilancio comunale e la cui realizzazione sarà finanziata tramite accensione di mutuo. Per quanto riguarda la proprietà dei terreni, invece, il Comune si è già attivato con tutte le procedure di esproprio allo scopo di finalizzare il prima possibile l’acquisizione e poter cercare le risorse per la realizzazione degli immobili sia ricorrendo al mercato, sia intavolando un dialogo con le istituzioni preposte al finanziamento dell’edilizia scolastica.

Lo studio di fattibilità tecnico – economica nasce dall’idea progettuale vincitrice del concorso di idee bandito dal Comune di Montespertoli a fine 2019 e finalizzato a stimolare la creatività dei professionisti, anche con lo scopo di arricchire quanto l’Amministrazione Comunale aveva già in mente per lo sviluppo del Polo scolastico di Montespertoli. Tale concorso di idee, peraltro, vide la partecipazione di numerosi studi e l’aggiudicazione, infine, del primo premio all’Ing. Arch. Alessandro Bandinelli, la cui proposta progettuale è dunque diventata la base per la redazione dello studio messo a punto dal Comune di Montespertoli.

"Dopo aver completato il percorso del concorso di idee oggi abbiamo fatto questo nuovo passo in avanti verso la realizzazione del nuovo Polo Scolastico. Lavoriamo costantemente per realizzare questo sogno che per noi rappresenta un nuovo modo di concepire come si sta a scuola: una scuola innovativa, dinamica e polifunzionale" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. "Con questo progetto, Montespertoli fa suoi gli insegnamenti preziosi della scuola-comunità e va perfino oltre, proiettandosi nel futuro dell'educazione" conclude.

Il nuovo Polo Scolastico, infatti, si inserisce in una visione dove esiste uno stretto legame tra apprendimento e organizzazione dello spazio, in perfetta sintonia con i principi del metodo senza zaino adottato dal nostro Istituto comprensivo ma con la volontà esplicita di valorizzarli ulteriormente.

La nuova scuola non sarà più solo il luogo del ‘far lezione’ ma si connoterà come luogo di apprendimento polifunzionale, pensato per dare risposte a bisogni differenti e facilitare attività didattiche adeguate alle esigenze degli studenti.

Proprio per questa valenza educativa riconosciuta allo spazio fisico, le aule saranno organizzate su "unità": in ogni unità ci saranno più spazi flessibili per modalità di apprendimento e con aree di passaggio che assumono fino in fondo la valenza di luoghi abitabili dalla comunità scolastica, in cui gli studenti diventano protagonisti attivi. Discorso analogo può essere fatto per le aree verdi, pensate come veri e propri spazi di apprendimento, dal momento che la scuola si inserisce in un parco ben collegato a corridoi ecologici di pregio paesaggistico come la Valle del Turbone.

L'occasione dell'approvazione del progetto è stata anche l'occasione per riflettere sulle attuale limitazioni legate ai luoghi della didattica in tempo di emergenza sanitaria. In questo senso, la quantità e la dotazione tecnologica degli spazi previsti possono garantire adeguata soluzione ad alcune delle criticità emerse in questa fase, a cominciare dalla possibilità per gli insegnanti di costruire lezioni di didattica a distanza direttamente a scuola.

