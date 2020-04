Ponte sull'Orme, attivato senso unico alternato con semaforo

Da oggi pomeriggio, mercoledì 29 aprile, è attivo l'impianto semaforico che regola il traffico lungo la statale 67 Tosco Romagnola, all'altezza del ponte sull'Orme. Da oggi, quindi, sul ponte si potrà transitare solo a senso unico alternato, regolato dal semaforo, per limitare il numero dei veicoli che transitano sulla struttura. Per garantire la sicurezza della circolazione i mezzi sono fatti transitare nella parte centrale dell'impalcato attraverso l’installazione di alcuni new jersey in cemento.

Ricordiamo che il ponte dell’Orme, sulla ‘67’, è percorribile dall’aprile 2019 solo da mezzi di massa inferiore alle 3.5 tonnellate (eccetto mezzi per il trasporto pubblico). Con la riapertura graduale delle attività produttive e con l’aumento della circolazione dei veicoli potrebbero crearsi delle code e dei rallentamenti per questo si ricordano i percorsi alternativi per bypassare la statale 67 in quel tratto: il ponte di Via Cherubini e la stessa FiPiLi, che presenta a Empoli ben tre svincoli di ingresso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa