Principio di incendio in un garage a Prato

Intorno alle 12 di oggi si è sviluppato un principio di incendio in un garage privato in via Marengo a Prato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Prato.

L'incendio è stato prontamente domato dalla squadra dei vigili del fuoco e ha coinvolto un caricabatterie ed un'autovettura che si trovava all'interno del garage.

Non si segnalano persone coinvolte.