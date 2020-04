Ripartono i lavori su strade e verde pubblico a Calenzano

“Abbiamo perso un mese – ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Alberto Giusti -, ma i lavori sono ripartiti e cercheremo di recuperare nel più breve tempo possibile. Purtroppo durante la chiusura delle attività non erano possibili alcuni importanti interventi di manutenzione, come il taglio dell’erba nei giardini e nelle aree verdi e la sistemazione delle buche nella strada, mentre sono proseguiti soltanto i cantieri urgenti”.

Sono già ripresi il taglio dell’erba nelle aree verdi, i lavori in via Bellini a Carraia e quelli in via di Prato, dove si stanno sistemando alcuni passaggi pedonali.

“In questo mese sono andate avanti anche le progettazioni – ha detto Giusti -, tra cui quella del nuovo ponte del Molino. Con la riapertura dei cantieri, nel mese di maggio, sarà realizzata una passerella pedonale, che servirà fino alla demolizione del ponte”.

A partire dal 4 maggio riapriranno i cantieri locali di Autostrade, tra cui quello al sottopasso di via Vittorio Emanuele. Questo era stato bloccato per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e per le disposizioni del Governo in merito ai cantieri e agli spostamenti, dato che le squadre vengono da fuori regione.

A maggio il Consorzio di Bonifica inizierà lo sfalcio degli argini della Marina e della Marinella. Riprenderanno poi i lavori in via della Torre, dal cimitero al castello, che sarà conclusa a breve, quelli per l’allargamento della rotatoria a sud di Carraia. Inizierà la realizzazione della “piazza verde” di CiviCa e riprenderà la manutenzione ordinaria delle strade, con la riparazione di buche e marciapiedi.

Si ricorda che fino al 4 maggio è possibile compilare online il questionario sulla mobilità dal computer, dallo smartphone o dal tablet e inviare i propri suggerimenti a pianomobilita@comune.calenzano.fi.it

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa