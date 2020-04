Scuolabus, mensa e pre-scuola: nuova proroga a Empoli per le iscrizioni

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, tenuto presente anche di quanto necessario in termini di procedure di iscrizione scolastica, la scadenza per la presentazione delle domande per l'iscrizione ai servizi scolastici (pre-scuola, trasporto scolastico, mensa) è ulteriormente posticipata dal 30 aprile al 31 maggio.

Va ricordato che la scadenza era già stata prorogata dal 10 aprile al 30 aprile, adesso ci sarà un altro mese a disposizione delle famiglie, fino al 31 maggio, come detto,

Si tratta delle iscrizioni per i servizi scolastici di mensa, trasposto scolastico e prescuola per l’anno scolastico 2020/2021.

È possibile iscriversi in vari modi.

Vista l’emergenza sanitaria è preferibile la modalità telematica utilizzando i link ai moduli disponibili nella sezione “Servizio Scuola e Refezione” del Sito del Comune di Empoli, accessibile a questo link.

Per motivi tecnici non è ancora possibile procedere alla iscrizione online prevista per i possessori di credenziali SPID.

I modelli cartacei per la richiesta del Servizio Mensa, del Servizio Scuolabus e del Servizio Pre-scuola sono disponibili anche all’URP (Ufficio relazioni con il Pubblico) di Via Giuseppe del Papa, 41, in queste giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 8.00-13.30, martedì e giovedì ore 8.00-18.30 e sabato ore 8.30-12.00, oppure possono essere scaricati dalla Rete Civica del Comune di Empoli nella sezione del “Servizio Scuola e Refezione”a questo link.

Il modello, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti con allegata copia di un documento di identità del genitore che sottoscrive la richiesta, potrà essere trasmesso in una delle seguenti modalità:

consegnato direttamente allo sportello protocollo presso l'URP negli stessi giorni e orari indicati;

inviato per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Empoli, via del Papa n.41;

scannerizzato e quindi inviato via PEC al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it; scannerizzato e quindi inviato tramite e-mail ordinaria al seguente indirizzo: protocollo@comune.empoli.fi.it.

In caso di difficoltà nella compilazione e per qualsiasi informazione rivolgersi a: Servizio Scuola Tel . 0571/757726-757722 (mensa)-757721 (trasporto scolastico) -757727 (pre-scuola).

Tutta la modulistica è disponibile on line al seguente link.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa