Arrestati due carabinieri del Nas di Firenze per concussione

Arrestati due carabinieri del Nas di Firenze con l'accusa di concussione in concorso nel corso di una denuncia da parte di uno studio odontoiatrico. I due sarebbero stato arrestati in flagranza di reato. In manette anche un terzo presunto complice. Dopo la denuncia del titolare di uno studio di Lastra a Signa, sono scattate le indagini. Da quanto si apprende i militari avrebbero chiesto migliaia di euro allo studio. Al momento i tre arrestati si trovano in carcere in attesa dell'udienza di convalida fissata lunedì prossimo.

Tutte le notizie di Lastra a Signa



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00