Buoni Alimentari Pisani, le donazioni fanno proseguire il servizio

Esaurite le risorse del Governo, il Comune ha stabilito di proseguire la distribuzione di sostegni economici per l’acquisto di beni alimentari grazie alle donazioni ricevute in queste settimane. Da martedì 5 maggio saranno quindi attivate nuovamente le linee telefoniche per fare la richiesta dei Buoni Alimentari Pisani. Fino ad oggi hanno usufruito del sostegno 1.468 famiglie residenti nel Comune di Pisa. Le risorse per i nuovi Buoni, che non potranno essere richiesti da chi ne ha già usufruito, saranno pari a 270.000,00 Euro.

«Abbiamo deciso di proseguire nel servizio, stante il perdurare della situazione di emergenza legata al Coronavirus – spiega l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini -. In un mese siamo riusciti a assegnare e consegnare tutti i 471mila Euro trasferiti dal Governo con Buoni distribuiti a circa il 40% di cittadini italiani e il 60% di stranieri, tutti residenti nel Comune. Pertanto, abbiamo deciso di mantenere l’impianto complessivo sia delle modalità operative che di controllo ma abbiamo allargato la platea dei beneficiari a quei nuclei familiari rimasti esclusi nella prima fase, con redditi autodichiarati non superiori a 500 euro mensili. Si è così provveduto ad un graduale ampliamento dei soggetti dopo la prima fase per consentire anche a chi ha redditi minimi di accedere ai Buoni. Ricordo che chi li ha già avuti non potrà riceverli nuovamente e pertanto invito a non mandare la richiesta se si è consapevoli di non averne diritto per non ingolfare gli uffici che altrimenti saranno rallentati nelle operazioni di verifica e consegna a chi non li ha ricevuti. Infine, un grazie a quanti hanno dato il proprio contributo, Fondazione di Pisa in primo luogo, perché questo servizio potesse essere riattivato. La loro donazione dimostra il grande cuore dei pisani nei momenti di difficoltà. Una parte delle risorse donate sarà assegnata alla Società della salute sempre per la erogazione di buoni di acquisto di generi alimentari da destinare all’alta marginalità».

Questo pomeriggio la Giunta Comunale ha, infatti, approvato i nuovi criteri per l’assegnazione dei Buoni e stabilito le misure organizzative, mentre sono state confermate le modalità di utilizzo negli esercizi commerciali convenzionati. Confermata anche la procedura di consegna a domicilio tramite il personale comunale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa