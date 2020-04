Meticcio di 12 anni cerca casa a Livorno

Meticcio di pastore tedesco, 12 anni, docile e simpatico, cerca qualcuno che sappia amarlo ed accoglierlo nella sua casa. La sua padrona è anziana e non può più tenerlo.

Questo bel cane è abituato a vivere in una casa con giardino.

Non lasciamo che sia portato in canile, doniamogli l'opportunità di vivere ancora in una casa.

Per informazioni scrivere a : animali@comune.livorno.it