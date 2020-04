Riaprono i cimiteri nell'Unione dei Comuni, ecco le norme da rispettare

Da lunedì 4 maggio i cimiteri comunali di tutti gli 11 Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa riaprono al pubblico. Si potranno tornare a visitare le tombe e i loculi che ospitano i propri cari defunti.

L’ultimo decreto governativo ha disposto l’apertura dei luoghi di culto purché sia condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Per questo le amministrazioni comunali hanno deciso di riaprire i cimiteri invitando la cittadinanza a rispettare tutte le norme di sicurezza ormai consolidate: in particolare l’uso obbligatorio delle mascherine protettive e la distanza di sicurezza interpersonale per evitare situazioni di assembramento.

I cimiteri erano stati temporaneamente chiusi a metà dello scorso marzo per diminuire più possibile occasioni di contagio da Covid 19.

La raccomandazione a tutti i cittadini è quella di evitare lo stazionamento all’interno dei cimiteri e di non approfittare della visita ai defunti per creare situazioni a rischio contagio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa