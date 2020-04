Coronavirus, IGG dona 250mila mascherine alla Toscana

IGG è uno dei Leader mondiali del mobile gaming. Alcuni dei titoli di punta, come Lords Mobile o Castle Clash, sono installati su milioni di smartphone. L’azienda, con uffici che vanno da Singapore al resto del mondo, ha istituito poco tempo fa un fondo per l’acquisto di lotti di mascherine, da utilizzare a sostegno della lotta contro il nuovo Coronavirus. Con l’aumentare di casi di COVID-19 in tutto il mondo, IGG ha già inviato più di due milioni di forniture mediche nelle zone maggiormente colpite dall’epidemia. Grazie alla diffusione capillare delle sedi, tra cui Spagna e Italia, i vari team locali si sono nuovamente attivati per procurare risorse utili. Nello specifico, un grande quantitativo di mascherine è stato acquistato e successivamente inviato in Italia, attraverso il coinvolgimento di Palazzo Magnani Feroni di Firenze, la cui direzione è stata incaricata dalla multinazionale per gestire logisticamente la donazione. Il team italiano di IGG e di Palazzo Magnani Feroni, hanno lavorato a stretto contatto con il Consolato Cinese per organizzare la spedizione e la distribuzione del materiale. Un lotto di 250.000 Mascherine è stato donato a Comune di Firenze, Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, Tribunale di Firenze, Questura di Prato, Tribunale di Prato e ESTAR Toscana.

Fonte: Ufficio stampa