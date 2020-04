Coronavirus, Stella (FI): "Gratis parcheggi ospedali, negli altri tariffa massima 1 euro l'ora"

"Chiediamo che in questa fase emergenziale, per venire incontro alle esigenze dei cittadini già provati economicamente e psicologicamente dalla pandemia, si adottino provvedimenti di buon senso che facilitino la quotidianità: per questo proponiamo che i parcheggi degli ospedali siano gratuiti e gli altri parcheggi abbiano una tariffa massima di 1 Euro l'ora". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Nel febbraio 2017 - ricorda Stella - il Consiglio regionale della Toscana aveva approvato all'unanimità la mia mozione, sottoscritta dal centrodestra, che impegna la giunta ad attivarsi presso le direzioni degli ospedali, i Comuni e i gestori, per valutare l'introduzione della prima ora gratuita per i parcheggi utilizzati da visitatori e pazienti delle strutture ospedaliere. La nostra mozione prevedeva la gratuità totale, all'epoca il Pd chiese che venisse inserita la gratuità solo per la prima ora di parcheggio, e pur non essendo soddisfatti per questa riduzione, preferimmo approvare una mozione emendata".

"Adesso che le condizioni generali sono cambiate e la situazione è peggiorata - aggiunge Stella - crediamo che adottare un provvedimento che abolisca il pagamento del parcheggio negli ospedali sia sacrosanto. Non è pensabile continuare a fare cassa sulla pelle della gente. Questa è una vera e propria tassa sulla salute, inaccettabile".

Fonte: Ufficio Stampa - Marco Stella