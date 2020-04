Didattica a distanza, risorse regionali per consentire lo svolgimento dei percorsi Iefp

Implementare le attività didattiche a distanza nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, Iefp, realizzati dagli organismi formativi accreditati per l’obbligo di istruzione. Questo è l'obiettivo della delibera, approvata dalla Giunta regionale, in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale ed individuale, in relazione agli uffici di Grosseto e Livorno.

I percorsi Iefp attengono al programma Giovanisì per l'autonomia dei giovani in Toscana.

“Abbiamo ritenuto opportuno, nell'attuale fase di emergenza, stanziare risorse che consentano ai soggetti attuatori di dotare gli allievi delle attrezzature informatiche necessarie ed utili a fruire della didattica a distanza”, ha affermato l'assessore a Formazione, istruzione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco. “Per tale intervento abbiamo stanziato oltre novantamila euro. Ogni percorso ammesso potrà usufruire al massimo di duemila euro”.

Le risorse messe a disposizione in Toscana per questa misura, a valere su fondi del Ministero delle Politiche sociali e del lavoro, ammontano a 92 mila euro. Ogni percorso formativo non può tuttavia attingere a più di 2 mila euro di finanziamento. La misura rientra nelle politiche straordinarie adottate per far fronte allo stato di emergenza derivante dall’epidemia da coronavirus Covid-19.

L'assessora Grieco, infine, ha precisato che, con questa delibera, si è voluto anche integrare, con la cifra di 2 mila euro, le risorse già stanziate lo scorso 14 aprile a favore degli istituti professionali a sostegno della didattica a distanza nelle classi terze e quarte dei percorsi Iefp.

Fonte: Giunta Regionale