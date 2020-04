Domani a Firenze codice giallo per rischio vento forte

Domani, a Firenze, ancora un codice giallo per rischio vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale (Cfr). L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Scatterà a mezzanotte di venerdì 1 maggio e si concluderà 24 ore dopo.

Il meteo prevede, per domani, "ventilazione occidentale in rinforzo già in nottata su tutta la regione con forti raffiche sulle zone centro settentrionali della regione".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa