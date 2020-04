Fase 2, giardini e cimiteri aperti dal 4 maggio a Figline e Incisa Valdarno

In vista della fase 2, la Sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, ha firmato un’ordinanza che proroga alcune delle misure precauzionali già attuate per contenere l’emergenza Covid-19 e che specifica quali sono, invece, le attività consentite dal 4 maggio.

Nel dettaglio, fino al 18 maggio, restano sospesi il pagamento della sosta negli stalli blu e il divieto di sosta per lavaggio strade, servizio che comunque viene effettuato per garantire l’igienizzazione di strade, marciapiedi e arredi urbani. Continua ad essere sospesa, inoltre, l’attività del centro di socializzazione Aquilone, dove non è possibile garantire le distanze minime di sicurezza tra operatori e utenti. Riapriranno invece i giardini (ma non le aree gioco) e i cimiteri, dove sarà necessario rispettare gli obblighi indicati su appositi cartelli, che saranno affissi ai loro ingressi. In particolare, in entrambi i casi sarà vietata ogni forma di assembramento e sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1,80 m e indossare le mascherine. Inoltre, nei giardini sarà consentito l’utilizzo delle panchine ad una sola persona per volta e saranno vietate attività che prevedono contatti interpersonali.

Nei cimiteri, invece, sarà consigliato indossare i guanti (specie nelle operazioni di pulizia) e in caso di cerimonie funebri la partecipazione sarà consentita ad un massimo di 15 persone (che dovranno comunque mantenere la distanza interpersonale di 1,80 m e indossare le mascherine). Si ricorda che le aree saranno sottoposte a controlli ed eventuali trasgressioni saranno sanzionate.

Infine, sarà consentita sia la consegna a domicilio che l’asporto di alimenti e bevande, purché il trasporto e il confezionamento siano effettuati nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine e di rispettare la distanza di sicurezza di 1,8 metri. Non sarà consentito il consumo di prodotti all’interno dei locali e sarà vietato anche sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa