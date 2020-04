Festa dei lavoratori, l'assessora Grieco al videodibattito del sindacato Confial

L'assessora a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, parteciperà domani, venerdì 1° maggio, alla videoconferenza “Un sindacato nazionale e di comunità per dare voce e valore al lavoro” organizzata dal sindacato nazionale Confial in occasione della Festa dei lavoratori.

L'assessora Grieco, che è anche coordinatrice della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, vi prenderà parte con la ministra delle Politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova, oltre che con Benedetto Di Iacovo, segretario generale del Confial. Scopo dell'incontro è parlare del mondo del lavoro e del ruolo del sindacato in questo delicato momento contraddistinto dall'epidemia da coronavirus Covid-19.

Al videodibattito, che sarà diffuso a partire dalle ore 10 sulla pagina Facebook della Confial nazionale (accedi tramite link, ndr), parteciperanno anche docenti universitari, economisti e giuslavoristi, nonché gli assessori regionali al Lavoro di Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia.

L'assessora Grieco porterà all'attenzione del dibattito, in via peculiare, il caso della Toscana, con riflessioni sul lavoro in epoca contraddistinta da Covid-19 e sul ruolo del sindacato rispetto alle sfide che lo attendono per il futuro.

Fonte: Regione Toscana