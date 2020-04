Viste le tante adesioni, la Misericordia di Empoli ripete il Corso online di Pronto Soccorso domestico con un nuovo appuntamento in programma per martedì 5 maggio dalle ore 17.00.

Una lezione gratuita e aperta a tutti, a cura dello Staff Formazione, per imparare le corrette modalità di comportamento e intervento in caso di piccoli incidenti domestici. Un appuntamento importantissimo per salvaguardare la sicurezza a casa, a cui è possibile partecipare chiamando la sede centrale della Misericordia di Empoli allo 0571-7255.