Libri al Buio, l'iniziativa dei Giovani Croce Rossa Empoli

Nei giorni scorsi è stata la giornata mondiale del libro, e da questo noi Giovani CRI della Croce Rossa di Empoli abbiamo preso spunto ed abbiamo pensato di farvi "sfruttare" questo tempo di permanenza a casa per farvi dedicare alla lettura. Per questo vi proponiamo #LibriAlBuio.

Insieme a tutte le attività che svolgiamo quotidianamente, con una donazione di almeno 3 euro, vi porteremo direttamente a casa un libro incartato. Libri per grandi e piccini, per non perdere (o riprendere) la bellissima abitudine della lettura. Questo piccolo gesto per noi rappresenterà un grande aiuto. Lasciatevi incuriosire dal fascino del mistero...

Verranno innanzitutto raccolte le richieste tramite messaggi alla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/criempoli.it/) ed Instagram (https://www.instagram.com/crocerossaempoli/?hl=it), oppure contattaci al numero 0571526538.

Dopo la prima fase, raccolte le richieste vi informeremo via via sulle data di consegna mediante il recapito che ci lascerete in seguito alla richiesta.

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli