Lucca: uno striscione di 30 metri per dire grazie agli operatori dell'ospedale San Luca

Uno striscione di 30 metri con il ringraziamento di ragazzi a artisti lucchesi. E' stato posizionato oggi (30 aprile 2020) nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale “San Luca” come ulteriore gesto di solidarietà e di vicinanza al personale sanitario, che sta continuando a lottare contro il Coronavirus.

L'iniziativa è stata chiamata #trentametriperilsanluca ed è nata dalla ditta “IdeaPrint”, che ha raccolto 60 disegni di bambini, ragazzi e artisti indipendenti del territorio provinciale che hanno partecipato all'omonimo evento organizzato su Facebook dall'11 al 25 aprile 2020. Si tratta quindi della conclusione di un evento di solidarietà che ha registrato migliaia di visualizzazioni.

Presente al momento dell'affissione dello striscione la direttrice dell'ospedale di Lucca Michela Maielli, che ha espresso, anche a nome di tutto il personale, un sincero ringraziamento agli ideatori del progetto ed ai ragazzi che hanno realizzato i disegni, oltre che a tutta la comunità lucchese che sta quotidianamente facendo sentire la propria vicinanza agli operatori con donazioni in denaro e di materiale di ogni tipo. Una straordinaria generosità che è stata di grande aiuto e supporto per il personale impegnato in prima linea nella battaglia contro il Covid-19.

Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio Stampa