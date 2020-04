Mercato alimentare Montespertoli, le disposizioni del Comune

Mercato Alimentare Montespertoli, finalmente la riapertura

L'Amministrazione Comunale rende nota la riapertura dei mercati alimentari e posteggi fuori mercato sempre alimentari da lunedì 4 maggio 2020.

Si svolgeranno nei consueti giorni e luoghi per tutti tranne che per il mercato settimanale del martedì nel Capoluogo che verrà spostato in Piazza Caduti nei Lager, lunedì nella frazione di S. Quirico in Collina, giovedì e sabato nel Capoluogo per i posteggi fuori mercato; martedì e sabato per il mercato settimanale e il mercato contadino “Mercagas”. Questo ultimo avrà una disposizione diversa ma si svolgerà in Piazza del Popolo.

L'Amministrazione Comunale insieme ai tecnici ha ritenuto fondamentale lo spostamento in Piazza Caduti nei Lager per il consueto mercato del martedì per garantire una maggiore facilità di rispetto delle distanze di sicurezza necessarie e quindi una libertà di movimento superiore anche in previsione di una auspicata riapertura completa a tutte le altre attività.

"È dal 13 Marzo che attendevamo di far riappropriare la nostra comunità di un evento così sentito - dichiara Paolo Vignozzi, Assessore al Commercio -. Ora sta a tutti noi dimostrare che, come abbiamo fatto in queste dure settimane, avremo comportamenti responsabili nel frequentare questi luoghi. Diamo un bentornato di cuore ai nostri bancaioli".

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa