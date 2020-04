Mercato Castelfiorentino, come ripartirà dal 2 maggio

Si svolgerà a partire dall’asse stradale di fronte a Piazza Kennedy (l’interno della piazza rimarrà senza banchi) lungo viale Potente e via Timignano. Esclusa Piazza Gramsci come era stato ipotizzato in un primo momento.

Sabato 2 maggio torna a Castelfiorentino il mercato settimanale di generi alimentari. All’inizio era stata ipotizzata Piazza Gramsci come possibile collocazione, ma all’ultimo momento si è ritenuto opportuno distribuire i banchi del mercato lungo un asse stradale più ampio mantenendo la loro ubicazione nell’area tradizionale, comunque idonea (attraverso alcune modifiche) ad assicurare le misure di distanziamento sociale.

Di conseguenza, il mercato alimentare si svolgerà a partire dall’asse stradale di fronte a piazza Kennedy (escluso l’interno della Piazza, che rimarrà senza banchi) lungo Viale Potente fino alla Casa di Riposo “EMD Ciapetti”, per poi occupare anche via Timignano (tratto da Viale Potente fino alla Chiesa di Santa Verdiana) interessando qualche zona a verde circostante.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa