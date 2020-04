Ordigni inesplosi a Staffoli, saranno fatti brillare: evacuate più di 30 persone

Tanta paura a Staffoli, ma niente di grave. Sono state trovati alcuni ordigni in un'area a ridosso del bosco delle Cerbaie, vicino alla zona abitata. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi nella frazione del comune di Santa Croce sull'Arno - anche se nella parte che ricade in Castelfranco di Sotto - e riguarda degli ordigni inesplosi, risalenti al periodo della guerra.

Saranno fatti deflagrare dalle 10 di lunedì 4 maggio da artificieri esperti e gli abitanti della zona 'colpita' - vicino a via delle Pinete, al confine col Comune di Castelfranco di Sotto - saranno fatti sfollare per qualche ora. Oltre al danno, la beffa: bisogna restare in casa a causa del Covid-19 ma alcuni staffolesi dovranno trovarsi un'altra sistemazione, per quanto temporanea. L’intervento verrà eseguito dai militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e coordinato dalla Prefettura di Pisa.

Ecco le info sulle evacuazioni. Per quanto attiene il territorio comunale di Castelfranco di Sotto le abitazioni interessate sono quelle poste dal numero civico 2 al numero civico 24 di via delle Pinete e al numero civico 10 di via delle Macchie per un totale di circa 25 persone. Nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno le abitazione interessate sono quelle poste ai numeri civici 1, 2 e 2/C di via delle Pinete ed ai numeri civici 4 e 6 di via Livornese per un totale di circa 12 persone.

Il rientro nelle abitazioni è previsto per le 14 del pomeriggio. Le persone che devono abbandonare le proprie abitazioni potranno trovare temporaneamente rifugio alla scuola elementare Della Maggiore in piazza Panattoni, fermo restando il distanziamento (oltre alle opportune disposizioni) per via dell'emergenza Covid-19.

Ci saranno modifiche alla viabilità, sia per pedoni sia per veicoli. Sarà chiusa al traffico quella parte di Staffoli che va da via delle Pinete a via Livornese (incrocio con via Marchetti), fino al confine col comune di Santa Maria a Monte e a via Valdinievole Nord. La polizia municipale sarà presente sul posto, le forze dell'ordine vigileranno e la protezione civile assisterà la popolazione.

