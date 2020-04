Ospedale di Volterra, Moschi (UpV): "Casani spieghi cosa succede"

Chiedo formalmente più trasparenza riguardo a quanto sta accadendo all'interno dell'Ospedale di Volterra.

La direttrice dell'Asl Nord Ovest Casani non può farci trovare a cose fatte: i cittadini dell'Alta Val di Cecina hanno diritto di sapere cosa sta succedendo all'interno del S.Maria Maddalena. Abbiamo saputo che sarebbero in corso degli spostamenti e dei lavori per aprire indicativamente il 15 Maggio le Cure Intermedie presso l'Ospedale.

Non è dato sapere se questo al costo di ulteriori posti letto per acuti. Chiediamo di sapere, è un nostro diritto. Ribadiamo alla direttrice Casani la contrarietà della cittadinanza dell'Alta Val di Cecina a trovarsi ulteriormente depauperata di altri posti letto. Un atto di forza ci porterebbe infatti a delle reazioni, anche forti. Pertanto vogliamo essere rassicurati e prima del tempo. L'Ospedale di Volterra non è proprietà dell'Asl Nord Ovest, la quale ha il compito di gestirlo. Il S.Maria Maddalena è un'opera costruita dai nostri padri nei secoli, e conservata per la cura del popolo volterrano e della Valdicecina. Chi ha il compito politico e tecnico di amministrarlo non può farlo in maniera ragionieristica e senza pensare ai bisogni della cittadinanza locale. Alla direzione Asl e alla Regione Toscana è stata fatta richiesta da più Associazioni, nonché dai Sindaci, di avere, o meglio ri-avere, dei posti di terapia intensiva dentro il nostro Ospedale. Ci risulterebbe chiaro che anche una non risposta sarebbe per noi una risposta negativa. Pertanto invito a fare chiarezza, nella consapevolezza che i nostri cittadini su questa partita non sono disposti a fare ulteriori concessioni.