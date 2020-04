Round Table, Siena e San Miniato Fucecchio si 'incontrano' per Restart

Mercoledì 29 Aprile sulla piattaforma zoom è stato organizzato una conviviale online dalla Round Table 76 San Miniato Fucecchio e dalla Round Table 41 Siena.

Gianluca Centola di Servant Fire con Stefano Piazzini di Toscana Sicura esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno trattato i temi della sicurezza dei lavoratori e della aziende, secondo le disposizioni nazionali e regionali in vista della prossima apertura delle aziende.

Sono stati trattati in maniera ampia ed approfondita oltre che la normativa anche le indicazioni fattive sui protocolli anti-contagio da implementare nello specifico tutti i dispositivi della sicurezza, schermi para schizzi, sanificazioni, mascherine, e come si dovranno comportare le aziende ed il proprio personale al ritorno al lavoro e come tali rifiuti verranno smaltiti.

Grande soddisfazione da parte dei club organizzatori per la riuscita dell’evento e la numerosa partecipazione .

Fonte: Ufficio stampa