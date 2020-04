Sempre sorridente e cordiale: San Miniato piange Serenella Benazzi

A San Miniato verrà sempre ricordata per il suo sorriso e per i modi affabili e gentili con tutti: Serenella Benazzi è scomparsa all'età di 51 anni, ieri la salma è stata tumulata nel cimitero di San Lorenzo. Lascia una sorella, un compagno e due figli. Ha sempre vissuto nella città della Rocca, recentemente ha abitato nel piccolo borgo di Cigoli. Tanti la ricorderanno per essere stata barista prima al Bar Sport, negli ultimi anni invece al bar Cantini di piazza del Popolo. Oltre a questo si era dedicata per molto tempo anche all'assistenza agli anziani, attività che apprezzava particolarmente. Chi la conosceva bene ricorda la sua forza di volontà e l'incessante lavoro, che ha continuato a fare sempre con cortesia e bravura. La sua scomparsa è stata repentina per un problema di salute che ha fatto precipitare le cose nel giro di pochissimi giorni. Il direttore di gonews.it Elia Billero si affianca al cordoglio dei familiari per Serenella.

Tutte le notizie di San Miniato



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00