Sindaco in diretta social, il punto su tutti i positivi dell'Empolese Valdelsa

Resoconto diretta “social” di mercoledì 29 aprile

“Il virus è ancora tra di noi. Non è sparito. La situazione è ancora drammatica e complicata, soprattutto da un punto di vista economico. Ci sono tanti imprenditori in grave difficoltà, che non ce la fanno più. Dobbiamo cercare di tenere una omogeneità di comportamento per cercare di uscire il prima possibile da questa situazione, facendo leva sul nostro senso di responsabilità”. Con queste parole il Sindaco, Alessio Falorni, ha rivolto un appello ieri sera alla popolazione nel corso della sua diretta “social”, durante la quale non ha mancato di riconoscere che in questo periodo “tutti si sono dati da fare” e di aver potuto con gioia constatare “il gran cuore dei castellani”.

Numerosi gli argomenti affrontati nel corso della serata, di cui si fornisce una sintesi.

COMMERCIO – Sono la categoria più colpita, in grave difficoltà finanziaria. Il Sindaco ha ricordato l’episodio (avvenuto a Certaldo) che ha visto diversi commercianti a compiere il gesto simbolico di riconsegna delle chiavi all’amministrazione comunale. I commercianti auspicano misure di sostegno più consistenti e risposte certe dal Governo.

MERCATO ALIMENTARE – Sono state ridisegnate le postazioni del mercato, che sarà presente non solo di fronte a Piazza Kennedy ma anche in altre vie del centro in modo da garantire il distanziamento sociale. Il Mercato si svolgerà quindi lungo Viale Potente (fino alla Casa di Riposo), via Timignano (tratto da Viale Potente fino alla Chiesa di Santa Verdiana) e zone limitrofe.

SPOSTAMENTI PER MOTIVI LEGATI AGLI “AFFETTI” – Il Sindaco si è soffermato sulle dichiarazioni del Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, secondo il quale nella categoria degli “affetti” (che costituiscono una delle motivazioni per spostarsi dal 4 maggio) rientrerebbero anche gli “amici veri”. Una definizione di dubbia applicabilità e verificabilità da parte degli organi preposti al controllo. Insieme agli altri colleghi Sindaci dell’Unione – in attesa di chiarimenti ulteriori (che potrebbero venire nei prossimi giorni) - stiamo provando a individuare una linea comune di condotta.

PASSEGGIATE DAL 1 MAGGIO - Il Governatore della Regione Toscana ha emanato un’ordinanza che consente passeggiate a piedi o in bici a condizione che si mantengano all’interno del territorio comunale di residenza. Le passeggiate si possono fare anche insieme a persone dello stesso nucleo familiare, oppure possono interessare accompagnatori di persone non completamente autosufficienti. IMPORTANTE: non si può prendere l’auto o un mezzo di trasporto pubblico per andare a fare una passeggiata in un luogo che piace di più. La passeggiata deve partire dalla propria abitazione e concludersi nello stesso luogo di partenza.

AMICI A 4 ZAMPE/COLONIE FELINE – Sono un patrimonio tutelato dall’amministrazione comunale, così come lo sono i cani. Cercheremo di individuare i responsabili di azioni ignobili, che non hanno rispetto per la vita degli animali.

ORTI SOCIALI – Saranno riaperti dal 4 maggio ma chiederemo un forte senso di responsabilità agli assegnatari, la maggior parte dei quali rientrano nelle categorie maggiormente a rischio. I controlli saranno gestiti dal sig. Contini e dai suoi volontari.

CIMITERI – Si va verso la riapertura nell'Unione, con modalità specifiche decise sulla base delle caratteristiche del singolo Comune. A Castelfiorentino saranno chiusi tre giorni su sette (martedì, venerdì e domenica). Gli altri giorni saranno aperti dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 con la supervisione esercitata dalle associazioni di volontariato. Importante: la visita al cimitero non deve rappresentare un pretesto per andare a fare "comunella" o chiaccherare. Sarà inoltre possibile recarsi a un cimitero del comune limitrofo se ciò è motivato dalla necessità di andare a trovare un proprio caro

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Sono stati assegnati i compiti di monitoraggio sul territorio alle associazioni di volontariato, che saranno impegnate per verificare la correttezza dei comportamenti da parte della popolazione durante la “fase due” nei luoghi sensibili: Cimiteri, giardini pubblici (compreso il parco urbano), area Coop, orti sociali.

CONTROLLI – La Polizia Municipale ha effettuato controlli su 163 persone e 295 attività, zero sanzioni. Degna di essere ricordata la motivazione bizzarra portata da un cittadino, sanzionato il giorno precedente poiché non aveva con sé la mascherina: “Ma ho l’ombrello, quindi sono protetto”.

SITUAZIONE CONTAGI – Il virus è sempre in agguato. C’è un calo dei positivi, anche in Toscana, ma la situazione rimane ancora estremamente delicata. Nell’Empolese Valdelsa oggi abbiamo avuto 4 casi positivi in più: uno a Capraia e Limite, uno a Empoli e due a Gambassi Terme. Una persona deceduta a Empoli. La situazione complessiva nell’Empolese Valdelsa al 29 aprile è la seguente: Capraia e Limite 10 casi, Castelfiorentino 24, Cerreto Guidi 12, Certaldo 14, Empoli 61, Fucecchio 31, Gambassi Terme 60, Montaione zero, Montespertoli 12, Montelupo Fiorentino 26, Vinci 13.

DONAZIONE – Cambiano Calcio ha donato 3100 euro equamente divise tra la Caritas e la Misericordia (Banco alimentare).

Fonte: Asl Toscana Centro