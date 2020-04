Verde e movimento, ecco cosa riaprirà a Scandicci

Da lunedì 4 maggio 2020 a Scandicci riaprono per le passeggiate e le attività motorie dei cittadini 14 parchi in tutti i quartieri, e le greenway lungo gli argini dei tre principali corsi d’acqua, ovvero Arno, Greve e Vingone. Restano invece chiuse le aree giochi, i giardini pubblici più piccoli dove è impossibile controllare il rispetto dei divieti di assembramento, e le aree cani: nei parchi che restano aperti saranno vietati assembramenti, giochi come ad esempio calcio o pallavolo, attività ludiche e di gruppo e ritrovi. Le aree di verde pubblico che riaprono sono quelle in cui sono presenti percorsi per camminare, che sono più indicate per l’attività motoria e che al tempo stesso sono facilmente controllabili per scongiurare la possibilità di assembramenti e di comportamenti impropri che favoriscano il contagio da Covid-19. Oltre alle tre greenway lungo le sponde di Arno, Greve e Vingone, i parchi che riaprono ai cittadini sono i seguenti: via Masaccio a Vingone, Anello Neruda a San Giusto, Castello Acciaiolo, Poggio Valicaia sulle colline (per ora nei weekend), Ilaria Alpi a Badia a Settimo, via Caboto a Vingone, via Volpini a Badia a Settimo, Borgo ai Fossi, San Colombano, Viottolone (via Pisana), via Pestalozzi, largo Spontini a Casellina, Martin Luther King a Vingone, via Pace Mondiale.

In tutte le aree di verde pubblico saranno effettuati controlli da parte della Polizia Municipale, mentre nei parchi aperti potranno essere presenti con presidi i volontari delle associazioni di Protezione Civile, con ruolo di sorveglianza.

Il Parco e il bosco di Poggio Valicaia, dove la sorveglianza sarà garantita anche dai gestori dell’area, sarà aperto secondo i normali orari di apertura a partire dai due weekend del 9 e 10 e del 16 e 17 maggio, con le seguenti condizioni: divieto di utilizzo dei bracieri e dei tavoli per picnic; possibilità del gestore di chiudere il parco nei casi in cui si verifichino condizioni di assembramento non gestibili ai fini del mantenimento della distanza di sicurezza; chiusura dei bagni presenti, ad eccezione del bagno a piano terra della Domus riservato alle persone disabili.

Nei giardini e nei parchi l’ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune posizionerà adeguata segnaletica indicante le zone vietate al pubblico e le regole contro il Covid-19.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa