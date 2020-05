Castelfiorentino in festa per i cento anni di Emma Giovannini

Un compleanno del tutto speciale per Emma Giovannini, che oggi ha festeggiato l’ambito traguardo dei 100 anni alla RSA “Pablo Neruda” di Castelfiorentino. Emma, nata il 1 maggio 1920 a Vicchio di Mugello, si trasferì con la sua famiglia a Castelfiorentino (nelle campagne di Voltigiano) quando aveva appena sei anni, e ha trascorso pertanto in Valdelsa una vita intera. La festa del 1 maggio (festa di tutti i lavoratori) è da sempre anche la “sua” festa, e oggi vi ha aggiunto una piccola ciliegina simbolica, che è andata a impreziosire la torta fatta recapitare per l’occasione dalla sua famiglia.

Dopo gli auguri a distanza dei familiari (dal figlio Paolo Corsoni, e dai nipoti Andrea e Simone), è arrivato un messaggio anche dal Sindaco, Alessio Falorni.

“Sono felice di fare i migliori auguri a Emma – ha osservato il Sindaco, Alessio Falorni – una nostra concittadina che oggi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, e la mia soddisfazione è doppia se si considera il momento difficile che stiamo vivendo, nel quale gli anziani sono purtroppo la fascia più fragile e colpita da questo terribile virus. Speriamo che questa festa di Emma sia di buon auspicio per i prossimi mesi e, in particolare, per tutti i nostri anziani. Ne abbiamo bisogno”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa